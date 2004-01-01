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Мокрые войны

Городской спортивно-развлекательный праздник

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События: Спорт, Игра.

Если кто-то думает, что водяные пистолеты остались в пионерском прошлом, то это заблуждение. В каждом мальчишке и каждой девчонке живет увлекающийся приключениями и играми, обладающий азартом охотника и исследователя, стремящийся ощутить ни с чем не сравнимую радость победы человек. 

Именно поэтому Дом культуры Ленинского округа приглашает всех желающих в возрасте до 15 лет принять участия в спортивно-развлекательном проекте

С собой иметь сухую одежду на смену и самое надежное водяное оружие!

Все находящиеся на территории Парка могут попасть под обстрел и промокнуть. Будьте бдительны!

Открыта предварительная регистрация. Оставляйте имя, фамилию и возраст в комментариях под записью.

Место проведения:

13 июля - парк аттракционов на Семеновском озере

15 июля - парк аттракционов на проспекте Кольском 101

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