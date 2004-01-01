Мокрые войны
Городской спортивно-развлекательный праздник
Городской спортивно-развлекательный праздник
Если кто-то думает, что водяные пистолеты остались в пионерском прошлом, то это заблуждение. В каждом мальчишке и каждой девчонке живет увлекающийся приключениями и играми, обладающий азартом охотника и исследователя, стремящийся ощутить ни с чем не сравнимую радость победы человек.
Именно поэтому Дом культуры Ленинского округа приглашает всех желающих в возрасте до 15 лет принять участия в спортивно-развлекательном проекте
С собой иметь сухую одежду на смену и самое надежное водяное оружие!
Все находящиеся на территории Парка могут попасть под обстрел и промокнуть. Будьте бдительны!
Открыта предварительная регистрация. Оставляйте имя, фамилию и возраст в комментариях под записью.
Место проведения:
13 июля - парк аттракционов на Семеновском озере
15 июля - парк аттракционов на проспекте Кольском 101
Смотрим вместе Чемпионат мира по футболу
Смотрим вместе Чемпионат мира по футболу