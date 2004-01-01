Виталий Николаевич Бубенцов родился в Мурманске, окончил Ленинградское художественное училище им. В. Серова и Ленинградский художественный институт им. И.Е. Репина. С 1972 г. работает в Мурманске.

В. Бубенцов – художник, работающий в разных жанрах. Основная тема его работ – Север. Его полотна созданы под впечатлением от творческих поездок в Северную Атлантику с рыбаками, по Северному морскому пути в Арктику и на о. Шпицберген, по Кольскому полуострову. В поисках новых сюжетов художник опускался в шахты Кировска, Ковдора, погружался на морское дно Баренцева моря.

Творческая жизнь В. Бубенцова сочетается с его активным участием в общественной жизни области и города. Около 10 лет он возглавлял мурманское отделение Союза художников России, был главным художником города Мурманска, членом региональных, областных и городских художественных выставкомов.

Произведения художника хранятся в фондах Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, в фондах Дирекции выставок Союза художников России и Министерства Культуры Российской Федерации; в собраниях художественных музеев и галерей Москвы, Пскова, Вологды, Минска, Риги, а также в частных художественных коллекциях у нас в стране и за рубежом.

Работы, представленные на выставке «Мои встречи» – это результат творческой работы В. Бубенцова во время регулярных поездок по родному Кольскому полуострову, живописным уголкам России и за рубеж.

Зрители смогут увидеть камерные пленэрные этюды, графические серии от уникальных уголков Арктики до южных экзотических мест, цикл работ, выполненных во время круиза на барке "Седов" за 3 месяца с заходами в Германию, Голландию, Францию и на о. Мадейра.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22