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Мои географические открытия

Книжная выставка, посвященная удивительным уголкам Земли

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События: Выставки.

На выставке читатели смогут познакомиться с удивительными уголками Земли, раскрыть тайны чудес природы и осмотреть самые знаменитые достопримечательности.

Книги из серий «Узнай мир: страны и континенты», «Страны. Народы. Америка, Австралия и Океания» представляют любопытные факты, необычные виды и самые красивые места мира.

Отправляйтесь в путешествие по страницам книги Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», одного из величайших произведений мировой литературы. Благодаря приключенческой фабуле и занимательности «Путешествия Гулливера» стали любимой книгой взрослых и детей. С героями произведения Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней» вы побываете во всех странах нашей необъятной планеты.

Областная научная библиотека
c 02 июня 2018 по 29 июня 2019

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