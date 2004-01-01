Мои географические открытия

На выставке читатели смогут познакомиться с удивительными уголками Земли, раскрыть тайны чудес природы и осмотреть самые знаменитые достопримечательности.

Книги из серий «Узнай мир: страны и континенты», «Страны. Народы. Америка, Австралия и Океания» представляют любопытные факты, необычные виды и самые красивые места мира.

Отправляйтесь в путешествие по страницам книги Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», одного из величайших произведений мировой литературы. Благодаря приключенческой фабуле и занимательности «Путешествия Гулливера» стали любимой книгой взрослых и детей. С героями произведения Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней» вы побываете во всех странах нашей необъятной планеты.