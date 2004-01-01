Группа «Мохито» – молодые и яркие исполнители, авторы синглов «Я не могу без тебя», «Слезы солнца», «Улыбаться с тобой», «Разбежаться», «Разрывай танцпол», «Руки прочь» и многих других.

«Мохито» – это дуэт двух ярких артистов, вместе реализовывающих свое виденье качественной современной поп-музыки.

За время существования группы, «Мохито» стали не только любимцами Интернета, но и превратились в настоящих хитмейкеров, авторов саундтреков к популярным сериалам и художественным фильмам, номинантов всевозможных молодежных премий.

Песни группы можно услышать более чем на 400 радиостанциях России, стран СНГ и ближнего зарубежья, а треки «Я не могу без тебя», «Слезы Солнца», «Ангелы», «Быть Рядом», «На Радио» и «Улыбаться с тобой» не раз покоряли радиослушателей своей искренностью и лёгким исполнением, занимая первые места в хит-парадах радиостанций.

Видеоклипы группы находятся в постоянной ротации большинства федеральных музыкальных телеканалов: «Музыка Первого», «Russian Musicbox», «Ru.TV», «Муз-ТВ», а также на главных телеканалах Украины и ближнего зарубежья.

В данный момент группа «Мохито» активно гастролирует, а также ведет работу над записью второго альбома.

И уже совсем группа приедет в Мурманск, и будет ждать вас на последнем концерте лета в Okean Hall.