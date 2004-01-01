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Модные картинки

Выставка иллюстраций из фонда Мурманского областного художественного музея

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События: Выставки.

На выставке представлены постеры гравированных и литографированных иллюстраций старинных журналов мод. Эти изящно выполненные гравюры и литографии когда-то служили единственным модным пособием для членов высшего общества и являлись эталоном того, что и как следует носить.

Для людей XIX века эти работы являлись чем-то большим, чем для нас тот же глянец: гравюры, выполненные профессиональными художниками, украшали гостиные, дамские будуары и интерьеры различных «модных» заведений. Глядя на них, видишь перед собой героинь золотого века русской литературы, чьи утонченные силуэты воспевали лучшие русские поэты и писатели.

Коллекция иллюстраций к модным европейским журналам XIX века – достояние фондов Мурманского областного художественного музея. В библиотеке выставка экспонируется впервые.

Выставка работает в зале литературы по искусству.

Областная научная библиотека
c 4 июля по 10 сентября

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