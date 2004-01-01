Модные картинки
Выставка иллюстраций из фонда Мурманского областного художественного музея
Выставка иллюстраций из фонда Мурманского областного художественного музея
На выставке представлены постеры гравированных и литографированных иллюстраций старинных журналов мод. Эти изящно выполненные гравюры и литографии когда-то служили единственным модным пособием для членов высшего общества и являлись эталоном того, что и как следует носить.
Для людей XIX века эти работы являлись чем-то большим, чем для нас тот же глянец: гравюры, выполненные профессиональными художниками, украшали гостиные, дамские будуары и интерьеры различных «модных» заведений. Глядя на них, видишь перед собой героинь золотого века русской литературы, чьи утонченные силуэты воспевали лучшие русские поэты и писатели.
Коллекция иллюстраций к модным европейским журналам XIX века – достояние фондов Мурманского областного художественного музея. В библиотеке выставка экспонируется впервые.
Выставка работает в зале литературы по искусству.
Выставка живописи, графических листов и произведений декоративно-прикладного искусства, посвященных Кольскому Заполярью
Две фотовыставки автора – «Планета «А»» и «Кольского севера сказки»