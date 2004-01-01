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Мода 1810-1890-х

Выставка гравюр, французского художника Давида Жуля

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События: Выставки.

На выставке «Мода 1810-1890-х» представлены гравюры, французского художника Давида Жуля из коллекции Марины Анатольевны Седовой (г. Санкт-Петербург). Член Союза дизайнеров России, модельер, коллекционер головных уборов и аксессуаров Марина Седова закончила Высшую Петербургскую школу моды по классу «Модельер головных уборов». В 1994 году организовала художественную мастерскую по производству головных уборов, в 2001 году открыла авторский шляпный салон.

В экспозиции музея гости увидят постеры, созданные французским художником Давидом Жулем для журнала «Le Moniteur de la Mode».

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