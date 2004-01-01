Многоликий Север

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии. На первый план выходит тема охраны окружающей среды, забота о сохранении природы нашей Родины. Выставка Татьяны Хомив – первое из множества мероприятий, посвященных Году экологии.

Татьяна Хомив - мурманчанка, студентка Мурманского государственного технического университета. Фотография – ее хобби, способ познать мир вокруг и поделиться своими впечатлениями с окружающими. Помимо этого у Татьяны есть и другие увлечения: историческая реконструкция, рукоделие и спорт. Поэтому она так ценит те редкие моменты, когда ей удается найти время и выбраться с фотоаппаратом в сопки, в тундру, в далекие уголки родного края.

Все в этих местах кажется Татьяне волшебным – и чистейшая кристальная вода, и пышная зелень, и мягкий мох. Она пытается показать всему миру, насколько прекрасен Север, несмотря на свою холодную суровость.

Фотоработы Татьяны Хомив в библиотеке будут представлены впервые. Это пейзажи, показывающие путешествие автора по просторам Кольского полуострова. Каждый снимок отражает необычный взгляд автора на окружающий ее мир.