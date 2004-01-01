Многогранный Гранин

В 2019 году в России празднуют 100-летний юбилей Даниила Гранина, советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны, обладателя многочисленных почетных званий, наград и литературных премий.

Даниил Александрович Гранин - автор множества романов, повестей и эссе, которые отличаются тематическим разнообразием. Он писал об ученых, писателях, художниках. О реальных исторических личностях и вымышленных персонажах.

«Иду на грозу» – одно из самых популярное произведений советского времени. Роман рассказывает о двух физиках, которые пытаются выяснить, как можно управлять погодой.

Книга «Эта странная жизнь» повествует о великолепных возможностях учета времени. Основана она на научных работах Александра Любищева.

Художественное произведение «Вечера с Петром Великим» открывает тайны загадочной личности первого российского императора. «Блокадная книга» – суровая книга правды о блокадном Ленинграде. Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей человеческих страданий». Документальная хроника, написанная им совместно с Алесем Адамовичем, основана на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников.