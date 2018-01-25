Мне выбора, по счастью, не дано!

Ограничения: 12+

Всю масштабность таланта Владимира Высоцкого трудно или даже почти невозможно передать простыми фразами. Значение его личности в истории культуры XX века столь безгранично, насколько глубока была его душа.Ему повезло, большинство современников Владимира Семеновича понимали его творчество и обожали самого поэта, исполнителя авторской песни и актера. Он кумир ушедшего века, чье искусство живо и актуально.

Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.

В концерте принимают участие:

Николай Вернусь, Александр Данилевский, Екатерина Ефремова, Игорь Кокшаров, Виктор Кукушкин, Ольга Феофанова, Юрий Хабаров, авторский ансамбль МАРГО.