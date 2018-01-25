Мне выбора, по счастью, не дано!
Концерт к юбилею Владимира Высоцкого
Концерт к юбилею Владимира Высоцкого
Всю масштабность таланта Владимира Высоцкого трудно или даже почти невозможно передать простыми фразами. Значение его личности в истории культуры XX века столь безгранично, насколько глубока была его душа.Ему повезло, большинство современников Владимира Семеновича понимали его творчество и обожали самого поэта, исполнителя авторской песни и актера. Он кумир ушедшего века, чье искусство живо и актуально.
Проект, посвященный памяти великого русского поэта, музыканта, актера Владимира Высоцкого.
В концерте принимают участие:
Николай Вернусь, Александр Данилевский, Екатерина Ефремова, Игорь Кокшаров, Виктор Кукушкин, Ольга Феофанова, Юрий Хабаров, авторский ансамбль МАРГО.
400-500 р.
Купить билет онлайн
Афиша мероприятий в рок-баре на неделю
X Международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ с участием северных стран