Мне с вами нужно поделиться

В концерте прозвучат песни:«Вальс при свечах», «Говорите, я молчу…», «Кто-то уйдёт, кто-то вернётся…» (авт. А. Дольской), «Бережкарики», «Одуванчиков дым», «Вечный думатель» (авт. А. Иващенко и Г. Васильев). Участники клуба Мария Олейник иСергей Засухаисполнят песни собственного сочинения, а Эдуард Горлов впервые исполнит песню «Синяя вечность» (муз.М. Магомаев, сл. Г. Козловский).

Мурманчане и гости города услышат песни Владимира Полянцева на стихи И. Доминича и Ш. Хусаинова, Гарри Хачатуряна на стихи Н.Колычева и Р. Рождественского и многие другие бардовские песни, пропитанные душевным теплом.