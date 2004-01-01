Мне по душе реминисценции...

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Вечер памяти  поэта и прозаика Андрея Иванова

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События: Вечер отдыха, Творческие вечера.

Приглашаем на литературный вечер памяти нашего земляка Андрея Николаевича Иванова – талантливого писателя и поэта. Он ушел из жизни летом этого года.

Андрей Николаевич возглавлял Мурманское отделение Союза российских писателей. Автор около 30 научных и учебно-методических работ, романа «Местами ясно» и литературного сборника «Ни пуха, одуванчики!», ряда публикаций в альманахе «Мурманский берег».

На литературном вечере, который будет вести прозаик и сценарист Николай Рогожин, соберутся коллеги по творческому союзу. Писатели, поэты, барды прочтут произведения Андрея Иванова, исполнят песни на его стихи. Камерная музыка прозвучит в исполнении студентов Мурманского колледжа искусств.

Цены

Вход свободный

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