Мистификатор, герой, писатель

Главное действующее лицо очередной лекции авторской программы Дмитрия Коржова - Ромен Гари. Это французский писатель еврейского происхождения, родившийся на территории Российской империи, прибывший с матерью во Францию, чтобы стать знаменитым.

Гари - автор более 30 романов, единственный в мире дважды лауреат Гонкуровской премии. Гордость французской литературы, написавший большинство своих романов на английском языке.

Это был человек необыкновенной судьбы. Авантюрист, любимец женщин, летчик Де Голля, великий мистификатор и русофил. Он умело создавал мифы о себе и, кажется, жил где-то в узком пространстве между реальностью и легендой.

Кажется, этот человек прожил несколько жизней. Участник Сопротивления, он воевал в «Сражающейся Франции» в Европе и Африке, стал кавалером ордена Почетного легиона, позже уже в роли посланника представлял Францию в разных странах мира.

На лекции поэт и прозаик Дмитрий Коржов расскажет о превратностях судьбы Ромена Гари, поделится собственным взглядом на его книги и жизнь. Прозвучат отрывки из романов «Воздушные змеи» и «Обещание на рассвете», будут показаны эпизоды из фильмов, поставленных по его произведениям и фрагменты его интервью.

Участники встречи познакомятся с выставкой изданий из фонда библиотеки, где будут представлены произведения Ромена Гари.