Миссия: сохранить

Всемирный день охраны окружающей среды, установленный ООН в 1972 году и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды.

Особую актуальность тема этого дня получает в Год экологии, в рамках которого проходят множество мероприятий природоохранной направленности. Выставка в библиотеке одна из их числа.

Как развивалась наша планета и каково ее будущее? Почему наш мир таков, каков он есть? Что такое этика экологической ответственности? На эти и другие вопросы вы сможете найти ответы в книгах А. Безгодова «Планетарный проект. От устойчивого развития к управляемой гармонии», А. П. Гарнова «Общие вопросы эффективного природопользования» и др.

Особо следует выделить издания, посвященные экологической ситуации в Арктике. Карта-схема «Особо охраняемые природные территории Мурманской области. Добро пожаловать на Кольский!» создана специалистами Баренцевоморского отделения WWF. Это издание поможет узнать обо всех особо охраняемых природных территориях регионального значения, находящихся в Мурманской области, их местонахождении и правилах их посещения.

Также на выставке вы сможете найти материалы об экологических проблемах северных регионов; о тонкостях природоохранной деятельности; о сохранении ценных природных территорий.