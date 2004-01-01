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Певец, композитор, музыкант и талантливый поп-исполнитель. На протяжении нескольких лет Миша является соавтором многих хитов артистов музыкального лейбла Black Star – Натана, Мота и Егора Крида. Первым артистом, с которым Миша начал работать в качестве соавтора был Егор Крид, результатом их совместного творчества стал альбом «Холостяк». Параллельно велась работа и с другими артистами лейбла, так получились треки «Кислород» (Мот feat. ВИА Гра), «Наверно» (Елена Темникова feat. Natan), «Мама, я влюбилась в него» (Ханна).А с 2015 года успешно занимается собственной сольной карьерой. Записал совместные треки с такими артистами как DJ KAN, Doni, Мот, но наибольшую известность и любовь публики получил благодаря сольной работе «Ненавижу», набравшей более 3 млн просмотров и, конечно же, нашумевшему хиту НуЧтоЗаДела совместно с Тимати!

Ни у кого не остается сомнений в его превосходных вокальных способностях, в том числе и благодаря его уникальному проекту «Пою Где Хочу». А многочисленные выступления артиста показали насколько хорошо Миша чувствует потребности публики и как прекрасно он с ней взаимодействует!

Сейчас Миша Марвин – состоявшийся артист с готовым репертуаром, уверенно занявший место в жанре поп-музыки.

Первым артистом, с которым Миша начал работать в качестве соавтора был Егор Крид, результатом их совместного творчества стал альбом «Холостяк». Параллельно велась работа и с другими артистами лейбла, так получились треки «Кислород» (Мот feat. ВИА Гра), «Наверно» (Елена Темникова feat. Natan), «Мама, я влюбилась в него» (Ханна).