Мисс Обаяние

В конкурсе примут участие девушки от 16 до 35 лет из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов города Мурманска и Мурманской области.

В этом году тема турнира – «О, славься Греция и Древние Афины». Конкурсантки подготовят свои выступления на основе мифов и легенд Древней Греции. Девушки представят членам жюри и зрителям визитные карточки «Шагаем по легендам», в которых расскажут о себе и своих увлечениях. Этап «Сказочная Эллада» раскроет творческие способности юных конкурсанток, а «Колесо времени» позволит участницам предстать перед жюри в образе Древнегреческих Богинь.

Все участницы конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом лауреата конкурса.

Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи как средства их самовыражения и реализации, а также создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов.