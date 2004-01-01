Одна из самых ярких героинь голландской электронной сцены, блистательный диджей с идеальным вкусом.

Он покорила своими сетами весь мир!

Хаус дива из Амстердама!

Хедлайнер лучших мировых фестивалей

Несравненная и очаровательная – MISS MELERA!

Cпециальная поддержка – Alexey Sonar (SkyTop/ Moscow)

Local Support: Forty Cats, Dima Mad, Chelakhov, MC Arcticvoodoo

Стоит хоть раз увидеть выступление Miss Melera вживую, как вам непременно захочется пережить это вновь!

Важным этапом карьеры Miss Melera стал запуск в 2012 году авторского радиошоу Colourizon. Программа транслируется на нескольких европейских радиостанциях, её выпуски доступны и на Soundcloud.

Шоу сделало Miss Melera знаменитой: теперь она регулярно выступает в бразильском Warung, японском Womb, лондонском The Pickle Factory и других знаковых клубах мира. В родном Амстердаме её фирменные вечеринки Colourizon проходят в De Marktkantine.