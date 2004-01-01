MISS MELERA
Miss Melera возвращается в Мурманск!
Одна из самых ярких героинь голландской электронной сцены, блистательный диджей с идеальным вкусом.
Он покорила своими сетами весь мир!
Хаус дива из Амстердама!
Хедлайнер лучших мировых фестивалей
Несравненная и очаровательная – MISS MELERA!
Cпециальная поддержка – Alexey Sonar (SkyTop/ Moscow)
Local Support: Forty Cats, Dima Mad, Chelakhov, MC Arcticvoodoo
Стоит хоть раз увидеть выступление Miss Melera вживую, как вам непременно захочется пережить это вновь!
Важным этапом карьеры Miss Melera стал запуск в 2012 году авторского радиошоу Colourizon. Программа транслируется на нескольких европейских радиостанциях, её выпуски доступны и на Soundcloud.
Шоу сделало Miss Melera знаменитой: теперь она регулярно выступает в бразильском Warung, японском Womb, лондонском The Pickle Factory и других знаковых клубах мира. В родном Амстердаме её фирменные вечеринки Colourizon проходят в De Marktkantine.
750 руб.
+7 (8152) 37-73-77
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