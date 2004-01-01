Она покорила своими сетами весь мир! Ее гастроли расписаны на месяцы вперед. Хаус-дива из Амстердама!

Хедлайнер лучших мировых фестивалей. Несравненная и очаровательная - MISS MELERA!

Cпециальная поддержка: Alexey Sonar (SkyTop/ Moscow)



Local Support: Forty Cars / German Runov / Chelakhov



Ким де Ланж, более известная в мировом диджейском пространстве как Miss Melera. Яркая представительница голландской хаус-школы, имеющая более чем десятилетнюю практику выступлений на топовых площадках по всему миру, сегодня Miss Melera — желанный хэдлайнер любой амбициозной вечеринки или фестиваля.



В афишах её имя часто можно увидеть в одном списке с огромным количеством культовых музыкантов и диджеев, таких как Hernan Cattaneo, Sasha, Henry Saiz, John Digweed, Eelke Kleijn, что определено является гарантом качества.



Стоит хоть раз увидеть выступление Miss Melera вживую, как вам непременно захочется пережить это вновь!