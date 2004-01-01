Миры Валентина Зайцева
Выставка работ, созданных по мотивам произведений Джорджа Мартина, Джона Толкина, Анджея Сапковского
Выставка работ, созданных по мотивам произведений Джорджа Мартина, Джона Толкина, Анджея Сапковского
На выставке гости смогут погрузиться в мир фантазий Валентина Зайцева – юноши с ограниченными возможностями здоровья.
Валентин – мечтатель и фантазер. На создание картин, представленных в экспозиции музея, его вдохновили произведения таких писателей, как Джордж Мартин, Джон Толкин, Анджей Сапковский. Всего на выставке 16 графических работ автора.
Выставка работ Александра Говорова
Выставка в преддверии Дня семейного чтения