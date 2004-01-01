Миры Валентина Зайцева

На выставке гости смогут погрузиться в мир фантазий Валентина Зайцева – юноши с ограниченными возможностями здоровья.

Валентин – мечтатель и фантазер. На создание картин, представленных в экспозиции музея, его вдохновили произведения таких писателей, как Джордж Мартин, Джон Толкин, Анджей Сапковский. Всего на выставке 16 графических работ автора.