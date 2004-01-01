Миры Айзека Азимова

Айзек Азимов - американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Автор около 500 произведений, многократный лауреат премий Хьюго и Небьюла.

Впервые Азимов опубликовал свое произведение в 1939 году. Это был рассказ «В плену у Весты» о трёх космических путешественниках Уоррене Муре, Марке Брэндоне и Майкле Ши, выживших при крушении космического корабля «Серебряная Королева».

В 1941 году вышел рассказ «Приход ночи» - о планете, вращающейся в системе шести звёзд, где ночь наступает раз в 2049 лет.

В сборнике рассказов «Я, Робот», принёсшем писателю всемирную известность, Азимов рассеивает широко распространённые опасения, связанные с созданием искусственных разумных существ. До Азимова в большинстве историй о роботах они бунтовали или убивали своих создателей. Роботы Азимова - не механические злодеи, замышляющие уничтожить человеческий род, а помощники людей, нередко разумнее и человечнее, чем их хозяева.

Все самые лучшие произведения выдающегося писателя-юбиляра – представлены на выставке в зале художественной литературы.