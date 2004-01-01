Мировая классика на английском языке

Читателей ждут произведения англоязычной литературы – «Алая буква» Натаниэля Готорна, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена, «Свет в августе» Уильяма Фолкнера, «Ребекка» Дафны Дюморье, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу, «Уловка-22» Джозефа Хеллера, «1984» Джорджа Оруэлла, «Рэгтайм» Эдгара Доктороу, «Волчий зал» Хилари Мэнтел. Познакомьтесь с лучшими книгами Джейн Остин и Эдгара По, Уилки Коллинза и Джека Лондона.

Представлены на выставке и знаменитые произведения в переводе на английский: Овидий и Гомер, Данте и Дюма, Лем и Гамсун, Чехов и Бунин, Булгаков и братья Стругацкие.

Вы найдете здесь также издания-билингвы и книги из различных серий. В российской серии «Читаем в оригинале» выходят неадаптированные произведения классиков зарубежной литературы.

«Библиотека Америки» – 120-томное издание выдающихся произведений американских писателей.

Многотомная английская «Библиотека тысячелетия» представляет на английском языке самые известные литературные творения. Среди них – «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу, книги Достоевского и Толстого, Сервантеса и Данте, Кафки и Маркеса.