По инициативе ЦПЭ УМВД России по Мурманской области совместно с Министерством образования и науки Мурманской области и Мурманской областной детско-юношеской библиотекой им. В.П. Махаевой традиционно на территории Мурманской области проводится конкурс детского творчества «Мирное небо над головой».

Конкурс приурочен к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в нашей стране 3 сентября. Памятная дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане, где в результате захвата террористами школы погибли 334 человека. В день памяти по всей стране вспоминают жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Участниками конкурса «Мирное небо над головой» могут стать дети в возрасте от 3 до 16 лет и творческие коллективы. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Рисунок», «Поделка», «Стихотворение», «Плакат», «Памятка».

Желающие принять участие в конкурсе «Мирное небо над головой» могут предоставить работы до 28 августа 2020 года в УМВД России по Мурманской области (г.Мурманск, ул.Ленина, 64 с пометкой «Для ЦПЭ УМВД России по Мурманской области - на конкурс») или прислать качественную фотографию работы в личные сообщения группы «Профилактика экстремизма в Мурманской области».

Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (8152) 40-70-21 и в положении к конкурсу. К работе необходимо приложить информацию с указанием фамилии, имени и возраста автора работы, контактного телефона.