Мир кукол в мире людей

Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя.

На выставке представлены невероятные авторские куклы участников международных выставок Елены и Игоря Паршенковых. Это интерьерные куклы ручной работы. Они изготавливаются из разных марок полимерных глин. Срок их изготовления – от двух недель до нескольких месяцев. У каждой куклы свой образ и характер, в нарядах используются дорогостоящие ткани, вышивка бисером, некоторые детали украшений изготовлены из холодного фарфора. Также выставку украшают композиции с куклами, выполненные учащимися Кольской художественной школы.

В удивительный мир кукол можно попасть, открыв издания, представленные на выставке. Это и прекрасно иллюстрированная книга Яны Волковой «Детские куклы и обереги», включающая красочные фотографии и мастер-классы, и настоящая энциклопедия домашнего театра – книга Майи Барик «Кукольный театр», где собраны практически все возможные варианты создания кукол и декораций для самодеятельного кукольного спектакля. «Историческая миниатюра» Андрея Арсеньева расскажет об «оловянных солдатиках», ставших настоящими произведениями искусства.