Мир, которым мы живём

Коллектив представит мурманчанам и гостям города концертную программу «Мир, которым мы живем». Ансамбль покажет новые и уже полюбившиеся мурманскому зрителю хореографические постановки. В этот день на сцене областной «Кировки» выступят не только профессионалы своего дела, но и совсем юные танцоры, которые только начинают пробовать свои силы в народных танцах.

«Сполохи» – это ослепительные костюмы, отточенное мастерство, искромётность, задор, веселье, юмор, сумасшедший темп. Коллектив отличает высокий профессионализм, сценическая культура, яркий и выразительный репертуар. Одной из главных особенностей ансамбля можно назвать трепетное отношение педагогов и воспитанников к сохранению культурного наследия, искреннюю любовь к народному танцу и, безусловно, высокое хореографическое мастерство его исполнения. Каждый танец коллектива – маленький спектакль с неподражаемыми характерами, тщательно отработанным сюжетом и неповторимой техникой исполнения.