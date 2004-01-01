Мир без войны

Выставка посвящена победе в Великой Отечественной войне. Приняло участие 30 учеников из МБУДО Мурмашинская ДШИ, Кольская районная детская школа искусств и МБУДО Молочненская ДМШ.

Работы выполнены в графической и живописной технике при помощи графитного карандаша, цветных карандашей, туши, гуаши и акварели.

На выставке представлены натюрморты и сюжетные композиции. Переданы чувства скорби, радости и эмоции, которые возникали на поле боя и после окончания войны.