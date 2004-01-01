Мир без войны
Выставка работ учащихся ДШИ и ДМШ Кольского района Мурманской области
Выставка работ учащихся ДШИ и ДМШ Кольского района Мурманской области
Выставка посвящена победе в Великой Отечественной войне. Приняло участие 30 учеников из МБУДО Мурмашинская ДШИ, Кольская районная детская школа искусств и МБУДО Молочненская ДМШ.
Работы выполнены в графической и живописной технике при помощи графитного карандаша, цветных карандашей, туши, гуаши и акварели.
На выставке представлены натюрморты и сюжетные композиции. Переданы чувства скорби, радости и эмоции, которые возникали на поле боя и после окончания войны.
Выставка фотографий обитателей Баренцева и Белого морей, а также раковин тропических моллюсков из фондовых собраний музея
Выставка фарфоровой пластики из коллекции Анны Ивановны Макаровой