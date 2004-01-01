Мир без наркотиков

В XXI веке человечество продолжает искать эффективные пути для решения проблем распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков. Сегодня эти проблемы стоят почти перед всеми государствами, так как они не имеют территориальных, национальных и религиозных границ.

В первом разделе выставки «Наркобизнес: вооружен и очень опасен» представлена информация об уголовной ответственности за ввоз наркотиков на территорию нашей страны, их хранение, изготовление и распространение. Он содержит публикации, раскрывающие исторические корни наркобизнеса, информирующие о наркоситуации в мире и в России, о направлениях и перспективах антинаркотического взаимодействия государств. Книги В. Майтова «Как решать проблему наркомании», Р. Баландина «Наркоцивилизация», «Проблемы теории и практики противодействия наркотизации молодежи» познакомят читателей с различными мерами по борьбе с наркобизнесом и наркомафией, как в нашей стране, так и за рубежом.

Специалистам в области психологии, социологии и общественного здоровья будет полезна литература из раздела «Наркотизация - глобальная проблема современности». Монография Л.А. Цветковой Л.А. «Социальная психология наркотизма в студенческой среде» посвящена изучению факторов молодежной наркомании, её коррекции и предупреждению. Предложены мероприятия по профилактике наркозависимости и формированию здорового образа жизни современного российского студенчества в условиях вуза.

В разделе «Остановить катастрофу» содержится информация по профилактике и антипропаганде наркомании. Авторы книг дают советы по проведению профилактических программ среди молодежи и предоставляют рекомендации по преодолению этой страшной зависимости и реабилитации для тех, кто уже попал в беду. Особый интерес предствляют книги Н. Исмукова «Без наркотиков», Т. Братилова «В семье наркозависимый. Что делать?», «Как бросить наркотики».