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Минутка для зентангла

Занятие по арт-терапии

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События: Мастер-класс.

Занятия арт-терапией помогают расслабиться и уменьшить стресс, одновременно создавая красоту. Одно из направлений, набирающих сегодня популярность – зентангл. Эта форма искусства сочетает творчество, медитацию и удовольствие.

Не нужно быть профессиональным художником или приобретать дорогостоящие материалы; все, что необходимо – бумага, ручка (линер) и карандаш. Каждый сможет насладиться рисованием замысловатых орнаментов с помощью легкого в изучении метода.

Приглашаем всех желающих приятно провести время. Все материалы для создания зентангла предоставит библиотека.

Цены

Информация по телефону: 45-08-58

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