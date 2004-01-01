Минутка для зентангла

Занятия арт-терапией помогают расслабиться и уменьшить стресс, одновременно создавая красоту. Одно из направлений, набирающих сегодня популярность – зентангл. Эта форма искусства сочетает творчество, медитацию и удовольствие.

Не нужно быть профессиональным художником или приобретать дорогостоящие материалы; все, что необходимо – бумага, ручка (линер) и карандаш. Каждый сможет насладиться рисованием замысловатых орнаментов с помощью легкого в изучении метода.

Приглашаем всех желающих приятно провести время. Все материалы для создания зентангла предоставит библиотека.