Мы зовем всех ценителей качественного хэндмэйда, любителей поесть домашней еды, выпить чай на свежем воздухе, желающих купить подарки родным или найти себе летний наряд в секонде, встретиться под одной крышей на MINT MARKET! Тема одна, но всегда актуальная – мята. В этот день будут напитки и еда с мятой, сувениры, мастер-классы и ботанические лавки. Мы зовем отдохнуть вместе с нами, послушать хорошую музыку и провести это день легко и непринужденно.

Стать участником можно заполнив заявку по ссылке

Место проведения: ул. Александра Невского, д.93