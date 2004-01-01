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Миньоновая вечеринка

Воскресный мульт-праздник

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События: Детские праздники.

Cоздай свой первый мультфильм! Почувствуй себя в роли настоящего мультипликатора и ты увидишь, как обычные фигурки оживают на экране и рассказывают свои удивительные истории. 

Воскресный мульт-праздник вместе со Студией анимационного творчества "Яркое настроение".

Программа: 

с 12:00 до 12:50 - мастер-класс по созданию мультика 
с 13:00 до 13:20 - просмотр мультфильмов, снятых ребятами в мультстудии «Яркое настроение»
с 13:30 до 14:50 - мастер-класс по созданию мультика
 
А также игровая анимационная программа с миньоном. Яркие приключения, веселье и, конечно же, подарки ребят в нашем детском шоу.

Улыбки детей ловит в кадр фотограф! Фотозона от декораторов!

Центральное
7 октября
12:00 - 15:00
Цены
  • Вход свободный
  • Количество мест ограничено, обязательна предварительное бронирование столиков

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