Миньоновая вечеринка

Cоздай свой первый мультфильм! Почувствуй себя в роли настоящего мультипликатора и ты увидишь, как обычные фигурки оживают на экране и рассказывают свои удивительные истории.



Воскресный мульт-праздник вместе со Студией анимационного творчества "Яркое настроение".



Программа:

с 12:00 до 12:50 - мастер-класс по созданию мультика

с 13:00 до 13:20 - просмотр мультфильмов, снятых ребятами в мультстудии «Яркое настроение»

с 13:30 до 14:50 - мастер-класс по созданию мультика



А также игровая анимационная программа с миньоном. Яркие приключения, веселье и, конечно же, подарки ребят в нашем детском шоу.



Улыбки детей ловит в кадр фотограф! Фотозона от декораторов!

