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Milmars

Сольный концерт в Мурманске

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События: Концерты.

Milmars - рок-группа с песнями на английском и русском, уже известная в Мурманске по выступлениям на «Большой дискотеке» и перед The Rasmus в Ледовом дворце. 

Творчество группы вдохновлено такими исполнителями, как 30 seconds to Mars, Bring me the horizon, Bryan Adams, The Hardkiss and BrainStorm. 

Milmars имеет достойный опыт выступлений в России и за границей, как собственных, так и на одной сцене со Scorpions, BrainStorm и различными участниками «Евровидения».

В воскресенье 31 марта группа даст небольшое выступление перед «Ленинградом» в Ледовом дворце. Поэтому сольный субботний концерт 30 марта можно рассматривать, как своего рода неофициальную pre-party концерта «Ленинграда». 

Гостей также ждут бесплатный коктейль, розыгрыши проходок на «Ленинград», в том числе за сцену. 

Rock'n'Roll music bar
30 марта
21:00
Цены
  • +7 (911) 400-05-95
  • По билетам на «Ленинград» вход бесплатный

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