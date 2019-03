Milmars - рок-группа с песнями на английском и русском, уже известная в Мурманске по выступлениям на «Большой дискотеке» и перед The Rasmus в Ледовом дворце.



Творчество группы вдохновлено такими исполнителями, как 30 seconds to Mars, Bring me the horizon, Bryan Adams, The Hardkiss and BrainStorm.



Milmars имеет достойный опыт выступлений в России и за границей, как собственных, так и на одной сцене со Scorpions, BrainStorm и различными участниками «Евровидения».



В воскресенье 31 марта группа даст небольшое выступление перед «Ленинградом» в Ледовом дворце. Поэтому сольный субботний концерт 30 марта можно рассматривать, как своего рода неофициальную pre-party концерта «Ленинграда».



Гостей также ждут бесплатный коктейль, розыгрыши проходок на «Ленинград», в том числе за сцену.