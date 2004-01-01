Милая заплаканная осень…

Литературно-музыкальный вечер посвящен памяти замечательного поэта, самого читаемого автора Мурманской области – Николая Колычева. Он ушел из жизни в этом году в Пушкинский день России, 6 июня.

Николай Владимирович – член Союза писателей России, автор 18 книг, лауреат многочисленных литературных премий.

Поэзия Николая Колычева наполнена активной гражданской позицией автора, в ней – напор, накал, и нежная тихая любовь к родному краю, к любимой Кандалакше. Она востребована читателями, композиторами, исполнителями. Детей приводят в восторг «Косолапые ботинки», «Мур-ман-чанка» и «Нюфоцей Бэч».

На вечере прозвучат песни композиторов Александра Базанова и Виктории Ермоловой, будут петь Светлана Танцерева, Ирина Колычева. Стихи поэта исполнят участники театра-студии «Сказка» школы № 56.