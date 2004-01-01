Mikael Karttunen

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За нашей барной стойкой финский гость! Не пропустите!

Микаэль Карттунен – знаток водки и автор книги коктейлей на ней, родимой, беленькой.

Если спросить у барменского сообщества Финляндии, кто тут у вас настоящий гуру, то с наибольшей вероятностью вам назовут имя Микаэля Карттунена. Именно так нашего гостя характеризует авторитетный сайт.

Микаэль мечтал стать профессиональным музыкантом-гитаристом, но быстро понял, что в стране размером с Финляндию вряд ли много заработаешь, тренькая по струнам. Так что он решил найти нормальную работу. А так как его брат и хороший друг уже стояли за барной стойкой, он присоединился к ним.

Успех пришёл довольно быстро. В 2002 году Микаэль Карттунен начал работать в одном из лучших мест Финляндии, в Torni American Bar, в 2004 году вступил в «Барменскую гильдию Финляндии», в 2006 году завоевал титул лучшего финского бармена, в 2007 году стал преподавателем в «Академии Алтиа» (самые престижные барменские курсы Финляндии). Интересно, что с 2009 по 2011 год Микаэль был в числё трёх миксологов, которые отвечают за коктейли и барную карту официальной афтер-пати после церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме!