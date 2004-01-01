Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэт сверхчеловечества

Вечер посвящен 205-летию со дня рождения гениального русского поэта, прозаика, драматурга, художника.

На вечере прозвучит лирическая поэзия Лермонтова, будут исполнены романсы на стихи поэта. Зрители увидят отрывки из фильмов по его произведениям. Специалисты библиотеки расскажут о наименее известной грани таланта Михаила Юрьевича – художественном даровании. В завершении встречи состоится литературная викторина по творчеству Лермонтова.