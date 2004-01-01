Мастер-класс от известного на всю страну стилиста и дизайнера

Дорогие леди! Все те, кто еще в поиске своего стиля, все, кто желает быть уникальной – это Ваш шанс!

Только один день в магазине GLANCE мастер-класс от известного на всю страну стилиста и дизайнера Михаила Семенишина – «Базовый гардероб: 35 неподвластных времени вещей».

После лекции «Мне нечего надеть!» Вы забудете эту фразу!

Михаил Семенишин – стилист, дизайнер, автор статей о моде и стиле. Он создает неповторимый стиль для знаменитостей, моделей, а так же и для широкой публики. Является автором множества статей о моде и стиле – в издании Glance.

Победитель конкурса журнала Harper's Bazaar Россия за 2012 – стилизация фотосьемки. Работал и обучался в компаниях: CHANEL, Mercury - TOM FORD, Торговый Дом ЦУМ, Bosco Di Ciliegi - JIL SANDER, «Кашемир и шелк». Также разрабатывал женскую одежду для русских домов моды. Обучался истории искусств и моды у Александра Васильева.

Количество мест ограничено