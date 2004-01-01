Областная научная библиотека приглашает на встречу с членом Союза писателей России, почетным гражданином города Мурманска, писателем, военным историком, краеведом-поисковиком, путешественником Михаилом Григорьевичем Орешетой.

В течение многих лет он исследует места былых боев, восстанавливает заброшенные воинские захоронения, работает в архивах, переписывается и встречается с ветеранами Великой Отечественной войны. Благодаря Михаилу Григорьевичу десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести. За свою многолетнюю поисковую деятельность и большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи Мурманской области он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Михаил Орешета - не только пытливый исследователь, но и прекрасный рассказчик. Участники встречи смогут узнать о поисковой и краеведческой деятельности Михаила Григорьевича, задать интересующие их вопросы.

Встреча посвящена Дню защитника Отечества.