Михаил Константинович Щербаков (родился 27 марта 1963 г. в городе Обнинске) – русский поэт, автор и исполнитель песен. Пишет песни с 1978 года. Живёт в Москве с 1982 года. Окончил филологический факультет Московского университета в 1988 году. С этого времени – профессиональный автор-исполнитель. Выступает на концертах сольно (с акустической гитарой), либо при участии Михаила Стародубцева (акустическая гитара, рояль, бэк-вокал), с которым сотрудничает с середины 1980-х. Все записи делаются также при участии Стародубцева, преимущественно под синтезатор (с середины 1990-х). Щербаков иногда принимает участие в записях и концертах Юлия Кима.