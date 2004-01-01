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Михаил Константинович Щербаков

Концерт автора-исполнителя из Москвы

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События: Концерты.

Михаил Константинович Щербаков (родился 27 марта 1963 г. в городе Обнинске) – русский поэт, автор и исполнитель песен. Пишет песни с 1978 года. Живёт в Москве с 1982 года. Окончил филологический факультет Московского университета в 1988 году. С этого времени – профессиональный автор-исполнитель. Выступает на концертах сольно (с акустической гитарой), либо при участии Михаила Стародубцева (акустическая гитара, рояль, бэк-вокал), с которым сотрудничает с середины 1980-х. Все записи делаются также при участии Стародубцева, преимущественно под синтезатор (с середины 1990-х).  Щербаков иногда принимает участие в записях и концертах Юлия Кима.

Филармония
29 сентября
19:00
Цены

400 р.

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