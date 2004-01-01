Глотов Михаил Борисович – живописец, график. Член Союза художников с 2010 года.

Родился 25 августа 1984 году в городе Североморске. С раннего детства любил рисовать, мечтал стать мультипликатором, учился в изостудии Северного флота в Североморске под руководством заслуженного художника России Сергиенко Анатолия Александровича. Именно Анатолия Сергиенко Михаил считает своим учителем, привившим ему любовь к искусству.

В 2008 году Михаил окончил отделение изобразительного искусства и черчения факультета культуры и искусств Мурманского государственного гуманитарного университета (Мурманский государственный педагогический университет), где его преподавателем был заслуженный художник России Виталий Николаевич Бубенцов. С 2008 по 2012 годы Михаил Глотов работал старшим преподавателем рисунка и живописи на кафедре дизайна в Мурманском филиале Столичной финансово-гуманитарной академии.

Молодой художник активно участвует в творческой жизни Мурманска и Мурманской области, и уже внёс свой вклад в развитие изобразительного искусства Заполярья. Большое значение в творчестве художника занимает поиск собственного пластического языка. Вдохновение Михаил черпает в окружающем его мире людей и вещей.

Несмотря на то, что в пейзажах и портретах художника узнаются конкретные места и люди, в его работах никогда нет дословного воспроизведения, копирования натуры. Используя действительность как основу, художник создаёт самостоятельные образы, уделяя особое внимание цветопередаче. Работы Михаила узнаваемы, краски эмоциональны, манере присуща обаятельная недосказанность. Привлекательна в подаче некоторая ирония по отношению к изображаемым.

В экспозиции музея гости увидят работу Михаила Глотова «Букет цветов».