Ограничения: 12+

Михаил Данченко (фортепиано) – родился в 1978г. В г. Гомеле (Белоруссия). Обучение музыке начал в 6-летнем возрасте, когда родители-музыканты отдали его учиться в Киевскую специальную музыкальную школу им. Н. Лысенко в класс Н. Гридневой (семья в этому времени переехала в Киев). За годы учебы Михаил проявил себя как яркий, виртуозный пианист. Живет и работает в Германии в качестве концертирующего пианиста. Его игру слышали также во Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Литве, Латвии.

Музыкальная критика, наряду с виртуозностью и яркостью, отмечает и глубину интерпретации, и масштабность музыкального мышления, которые, по ее мнению, ставят Михаила Данченко в один ряд с ведущими пианистами нашего времени.

Программа концерта

I отделение

Брамс 3 интермеццо op.117.

Шуман Карнавал op.9.

II отделение