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Михаил Данченко

Концерт талантливого писаниста

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Михаил Данченко (фортепиано) – родился в 1978г. В г. Гомеле (Белоруссия). Обучение музыке начал в 6-летнем возрасте, когда родители-музыканты отдали его учиться в Киевскую специальную музыкальную школу им. Н. Лысенко в класс Н. Гридневой (семья в этому времени переехала в Киев). За годы учебы Михаил проявил себя как яркий, виртуозный пианист. Живет и работает в Германии в качестве концертирующего пианиста. Его игру слышали также во Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Литве, Латвии.

Музыкальная критика, наряду с виртуозностью и яркостью, отмечает и глубину интерпретации, и масштабность музыкального мышления, которые, по ее мнению, ставят Михаила Данченко в один ряд с ведущими пианистами нашего времени.

Программа концерта

I отделение

  • Брамс 3 интермеццо op.117.
  • Шуман Карнавал op.9.

II отделение

  • Рахманинов 3 этюда-картины op.39.№ 2,5,6.
  • Соната №2

Филармония
6 октября
17:00
Цены

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