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Михаил Башаков и Борис Плотников

Отметим последний день каникул большим концертом

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События: Концерты.

Михаил Башаков – уникальный автор-исполнитель с берегов Невы, песни которого на слуху буквально у каждого, кто хоть раз включал радио. Но по-настоящему повезло тем, кому довелось побывать на живых концертах исполнителя, будь то формат сольного акустического выступления, различных творческих тандемов с музыкантами-инструменталистами или боевое электричество группы Башаков Band.

Rock'n'Roll music bar
8 января 2020

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