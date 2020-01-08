Михаил Башаков и Борис Плотников

Михаил Башаков – уникальный автор-исполнитель с берегов Невы, песни которого на слуху буквально у каждого, кто хоть раз включал радио. Но по-настоящему повезло тем, кому довелось побывать на живых концертах исполнителя, будь то формат сольного акустического выступления, различных творческих тандемов с музыкантами-инструменталистами или боевое электричество группы Башаков Band.