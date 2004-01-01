Миг бытия
Книжная выставка к 80-летию со дня рождения Б. А. Ахмадулиной
Книжная выставка к 80-летию со дня рождения Б. А. Ахмадулиной
Белла Ахмадулина – один из крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века, писатель, переводчик, член Союза российских писателей, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии СССР. «Сокровищем русской поэзии» назвал Беллу Ахмадулину поэт Иосиф Бродский.
На выставке представлены сборники поэтических и прозаических произведений Беллы Ахмадулиной, а также книги её переводов. Богатый внутренний мир замечательной поэтессы проявляется в воспоминаниях и эссе, представленных на выставке.
Особый интерес представляют воспоминания Бориса Мессерера «Промельк Беллы». Это романтическая хроника жизни Беллы Ахатовны, которая была супругой Бориса Мессерера в течение почти сорока лет. Главы из этой книги напечатаны в нескольких номерах литературно-художественного журнала «Октябрь».
Интересны и литературоведческие исследования творчества Беллы Ахмадулиной. Так, следует обратить внимание на сборник статей, который был издан по итогам Первой международной конференции «Художественный мир Беллы Ахмадулиной». Включенные в сборник статьи посвящены особенностям художественного мира Ахмадулиной, ее языку и стилю произведений.
Дополнительная информация: 45-28-26
Выставка детской галереи из города Апатиты
Областная выставка лоскутного шитья