Белла Ахмадулина – один из крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века, писатель, переводчик, член Союза российских писателей, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Государственной премии СССР. «Сокровищем русской поэзии» назвал Беллу Ахмадулину поэт Иосиф Бродский.

На выставке представлены сборники поэтических и прозаических произведений Беллы Ахмадулиной, а также книги её переводов. Богатый внутренний мир замечательной поэтессы проявляется в воспоминаниях и эссе, представленных на выставке.

Особый интерес представляют воспоминания Бориса Мессерера «Промельк Беллы». Это романтическая хроника жизни Беллы Ахатовны, которая была супругой Бориса Мессерера в течение почти сорока лет. Главы из этой книги напечатаны в нескольких номерах литературно-художественного журнала «Октябрь».

Интересны и литературоведческие исследования творчества Беллы Ахмадулиной. Так, следует обратить внимание на сборник статей, который был издан по итогам Первой международной конференции «Художественный мир Беллы Ахмадулиной». Включенные в сборник статьи посвящены особенностям художественного мира Ахмадулиной, ее языку и стилю произведений.