Мифы и реальность правильного питания

Мария Пахолкова, магистр промышленной биотехнологии, специалист в области влияния азотного и фосфорного голодания на количество и состав липидов микроводорослей, расскажет о том, существует ли разница между диетой и правильным питанием, существует ли сахарная зависимость и сколько нужно сахара мозгу?

Спикер ответит на вопросы: можно ли есть после 18.00, являются ли жиры «главными врагами» похудения, что такое протеин и существует ли необходимость в жиросжигателях. Проговорим о биопродуктах и диетическом питании во всех магазинах страны, продуктовом маркетинге.

В рамках воркшопа Мария разберёт самые популярные продукты для похудения, научит находить скрытый сахар в продуктах и несоответствия этикетки и состава, а также гостей ожидает дегустация вкусностей, от которых не толстеют.