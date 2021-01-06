Мифы и реальность
Дилогия для контртенора и органа
Дилогия для контртенора и органа
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Даниэль Зарецкий – один из самых востребованных и именитых органистов страны. Заслуженный артист России, лауреат многочисленных международных конкурсов заведует кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории.
Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию как органист (класс профессора Н.И. Оксентян) и пианист (класс профессора Э.В. Базанова), а также аспирантуры Казанской государственной консерватории, где обучался в классе профессора Р.К. Абдуллина) и Музыкальной академии им. Сибелиуса в Хельсинки (класс профессора К. Юссила). Является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов (1991, I премия), Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии.
Концертирует с 1986 года. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал 7 компакт-дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде.
С 2011г. – заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
Многие ученики Даниэля Зарецкого стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов.
Музыкант удостоен звания «Заслуженный артист России».
Безинских Олег – оперный исполнитель, диапазон голоса Олега от баритона до сопрано - контртенор, позволяет ему исполнять музыку различных эпох и направлений. Его репертуар включает в себя партии и отдельные арии из опер, ораторий и кантат от эпохи барокко до наших дней, русские, итальянские и еврейские песни, романсы и оперные партии. Голосом Олега разговаривают и поют персонажи мультфильмов, в том числе, мышонок Микки Маус и Принц из "Белоснежки и семи гномов".
Олег Безинских родился в г.Октябрьск Самарской области. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова (кафедра вокала), где обучался у доцента кафедры сольного пения, кандидата искусствоведения В.И. Юшманова как контртенор. Дополнительно занимался вокалом со знаменитым немецким сопрано Аделе Штольте. Олег стал первым и единственным выпускником-контртенором за всю 140-летнюю историю Петербургской консерватории. Олег начал профессиональную деятельность ещё будучи студентом. Выступал в России, Финляндии, Эстонии, Латвии, Польше, Германии, Франции, Швейцарии, Испании и США.
Записал несколько CD и DVD дисков, принял участие во множестве теле- и радиопередач. В 2003 году Сергей Гнилицкий, молодой режиссёр из Самары, снял о певце документальный фильм «Русское чудо».
400 - 700 руб.