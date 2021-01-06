Мифы и реальность

Программа:

И.С.Бах. Прелюдия и фуга до-мажор BWV 545

A.Вивальди – «Stabat Mater dolorosa» – две арии (#1, #3)

Г.Пёрселл – «Music for a while »

Б.Maрчелло – Ариетта «Quella fiam machem'accende»

И.С.Бах. Две хоральные фантазии для органа.

Г.Гендель – Ария Дардана «Pena tiranna» (из оперы «Amadigi di Gaula» )

Г.Пёрселл – «What Power art thou, who from below...» (от баса до меццо) Ария Гения Холода из оперы «Король Артур»

Т.Дюбуа. Токката для органа

Д.Maртини – «Piacer d’amor»

Р.Штраус – Посвящение

Х.Родриго – «En Aranjuez contu amor» (на тему 10-ого гитарного концерта, испан.)

Л.Вьерн. Вестминстерские колокола (для органа)

Р.Коччианте – Ave Maria paien.

Даниэль Зарецкий – один из самых востребованных и именитых органистов страны. Заслуженный артист России, лауреат многочисленных международных конкурсов заведует кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории.



Даниэль Зарецкий окончил Ленинградскую консерваторию как органист (класс профессора Н.И. Оксентян) и пианист (класс профессора Э.В. Базанова), а также аспирантуры Казанской государственной консерватории, где обучался в классе профессора Р.К. Абдуллина) и Музыкальной академии им. Сибелиуса в Хельсинки (класс профессора К. Юссила). Является лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов (1991, I премия), Международного конкурса органистов в Германии, а также дипломантом международных конкурсов органистов в Италии и Финляндии.



Концертирует с 1986 года. Выступал в лучших концертных залах бывшего СССР. Активно гастролирует в странах Европы, а также в США, Израиле, Австралии и Южной Америке. Записал 7 компакт-дисков. Член жюри ряда престижных международных конкурсов в России, Польше, Германии, Франции, Испании, Италии, Люксембурге, Канаде.



С 2011г. – заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Многие ученики Даниэля Зарецкого стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов.

Музыкант удостоен звания «Заслуженный артист России».



Безинских Олег – оперный исполнитель, диапазон голоса Олега от баритона до сопрано - контртенор, позволяет ему исполнять музыку различных эпох и направлений. Его репертуар включает в себя партии и отдельные арии из опер, ораторий и кантат от эпохи барокко до наших дней, русские, итальянские и еврейские песни, романсы и оперные партии. Голосом Олега разговаривают и поют персонажи мультфильмов, в том числе, мышонок Микки Маус и Принц из "Белоснежки и семи гномов".

Олег Безинских родился в г.Октябрьск Самарской области. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова (кафедра вокала), где обучался у доцента кафедры сольного пения, кандидата искусствоведения В.И. Юшманова как контртенор. Дополнительно занимался вокалом со знаменитым немецким сопрано Аделе Штольте. Олег стал первым и единственным выпускником-контртенором за всю 140-летнюю историю Петербургской консерватории. Олег начал профессиональную деятельность ещё будучи студентом. Выступал в России, Финляндии, Эстонии, Латвии, Польше, Германии, Франции, Швейцарии, Испании и США.

Записал несколько CD и DVD дисков, принял участие во множестве теле- и радиопередач. В 2003 году Сергей Гнилицкий, молодой режиссёр из Самары, снял о певце документальный фильм «Русское чудо».