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Мидсоммар

Увлекательная экскурсионная программа

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События: Экскурсии.

Мидсоммар – скандинавский праздник летнего Солнцестояния.

Середина лета – это время силы Солнца. Ярко пылающее Солнце, жаркий огонь костров в ночи, таинственные огоньки в непроницаемом мраке леса, будоражащая свежесть по утру, медовый запах лугов вечером – вот образы Мидсоммара, времени наивысшего расцвета и воплощения сил Жизни.

Вас ждет увлекательная экскурсия, во время которой вы узнаете про особенности празднования и магические свойства трав.

После экскурсии в уютной ротонде на берегу озера вас ждет ритуальная праздничная чайная церемония приготовления травяного напитка древних кельтов и скандинавов.

Изюминка нашей программы – изготовление своими руками магического амулета.

Цены

Продолжительность – 2 часа.
500 рублей с человека (100% предоплата)

Запись по телефону 8 (8152) 554-009

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