Мидсоммар – скандинавский праздник летнего Солнцестояния.

Середина лета – это время силы Солнца. Ярко пылающее Солнце, жаркий огонь костров в ночи, таинственные огоньки в непроницаемом мраке леса, будоражащая свежесть по утру, медовый запах лугов вечером – вот образы Мидсоммара, времени наивысшего расцвета и воплощения сил Жизни.

Вас ждет увлекательная экскурсия, во время которой вы узнаете про особенности празднования и магические свойства трав.

После экскурсии в уютной ротонде на берегу озера вас ждет ритуальная праздничная чайная церемония приготовления травяного напитка древних кельтов и скандинавов.

Изюминка нашей программы – изготовление своими руками магического амулета.