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Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона

15 театров покажут свои лучшие спектакли

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События: Фестивали, Спектакли.

Участниками станут профессиональные театры кукол России и других стран Баренцева региона. Планируется участие 15 театров и визит театральных критиков и специалистов театрального дела для проведения мастер-классов.

В программе фестиваля планируется показ спектаклей, созданных для разных возрастных категорий.

Фестиваль будет проводиться на четырех площадках:

Мурманский областной театр кукол
Детская театральная школа города Мурманска
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
Мурманская областная филармония

Детская театральная школа
11 сентября
12:00 (Мойдодыр)
14 сентября
17:00 (Волшебное кольцо)
15 сентября
10:00 (Все мыши любят сыр)
17:00 (Городок в Табакерке)
16 сентября
17:00 (Фауст)
19:00 (Фауст)
17 сентября
18:30 (Железо)
Театр кукол
14 сентября
11:30 (Открытие)
12:00 (Чудо в перьях)
15:00 (Как Кощей женился)
17:00 (Как Кощей женился)
15 сентября
12:00 (Гуси-лебеди)
15:00 (Гуси-лебеди)
16 сентября
14:30 (Куотарула)
15:10 (Таво и Белла)
16:00 (Куотарула)
17 сентября
11:30 (Открой рот, дорогая Хульда, вот тебе картофельная лягушка)
17:00 (Где моя мама?)
18 сентября
10:00 (Играем Дюймовочку)
15:30 (Маленькие трагедии)
17:30 (Закрытие)
Областная детско-юношеская библиотека
15 сентября
11:30 (More than then thumbs)
17 сентября
10:00 (Гав! Я же говорил!)
15:30 (Соломенный бычок)
Филармония
16 сентября
12:00 (Голоса Катарины)
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