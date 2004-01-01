Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона

Участниками станут профессиональные театры кукол России и других стран Баренцева региона. Планируется участие 15 театров и визит театральных критиков и специалистов театрального дела для проведения мастер-классов.

В программе фестиваля планируется показ спектаклей, созданных для разных возрастных категорий.

Фестиваль будет проводиться на четырех площадках:

Мурманский областной театр кукол

Детская театральная школа города Мурманска

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

Мурманская областная филармония