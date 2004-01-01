Международный день скейтбординга был зарегистрирован в 2004 году в Вашингтоне и является официальным праздником всех любителей экстремальных видов спорта и проводится ежегодно во всём мире 21 июня.

Мы приглашаем всех экстремалов на скейтах, самокатах, роликах и ВМХ првести этот день вместе с нами на открытых катаниях!

Выставляются фигуры из скейтпарка «Максимум»:

мануал

фанбокс радуга

слайдбокс

перила

трамплины

Место проведения: площадка напротив центрального входа в автосалон «КИА», проспект Кольский 118.