Международный день скейтбординга
Ежегодный праздник для экстремалов
Ежегодный праздник для экстремалов
Международный день скейтбординга был зарегистрирован в 2004 году в Вашингтоне и является официальным праздником всех любителей экстремальных видов спорта и проводится ежегодно во всём мире 21 июня.
Мы приглашаем всех экстремалов на скейтах, самокатах, роликах и ВМХ првести этот день вместе с нами на открытых катаниях!
Выставляются фигуры из скейтпарка «Максимум»:
Место проведения: площадка напротив центрального входа в автосалон «КИА», проспект Кольский 118.
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