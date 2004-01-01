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Международный день скейтбординга

Ежегодный праздник для экстремалов

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События: Праздники, Спорт.

Международный день скейтбординга был зарегистрирован в 2004 году в Вашингтоне и является официальным праздником всех любителей экстремальных видов спорта и проводится ежегодно во всём мире 21 июня.

Мы приглашаем всех экстремалов на скейтах, самокатах, роликах и ВМХ првести этот день вместе с нами на открытых катаниях!

Выставляются фигуры из скейтпарка «Максимум»:

  • мануал
  • фанбокс радуга
  • слайдбокс
  • перила
  • трамплины

Место проведения: площадка напротив центрального входа в автосалон «КИА», проспект Кольский 118.

Город Мурманск
21 июня
14:00 - 19:00
Цены

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