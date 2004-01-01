Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира поддерживает взаимное глубокое уважение культур, языков, обычаев и духовных традиций. Праздник объединит гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями исполнителей.

На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества мастера представят предметы быта и саамского костюма, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов, изготовления изделий из кожи оленя и бисера. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, стрельбе из арбалета, женскому саамскому футболу).

На площади у Туломского сельского Дома культуры откроется экспозиция предметов саамского быта, северные домашние олени и ездовые собаки – хаски позволят окунуться в уникальный мир северных народов.

Юных участников праздника на площади будут ждать детские аттракционы и катание на пони.

Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и «Костром единения» в исполнении саамского нойда Нади Фениной.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей Кольского Заполярья принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, провести время в теплой дружеской атмосфере.