Начиная с 1969 года, 2 апреля, в день рождения Ханса Кристиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги – International Children"s Book Day. Главная цель праздника – пробуждать интерес к чтению и привлекать внимание к детским книгам.

Программа мероприятий:

10:00-17:00 Интерактивная выставка «Знаем, любим Маршака». Центральный вестибюль.

11:00-15:00 Комплексное мероприятие «Многоликий Маршак» (литературная викторина, мультпарад по произведениям С.Я. Маршака). Отдел делового чтения.

12:00 Презентация художественной выставки «Необычный Маршак». Отдел литературы по искусству

12:00 Литературный квест «Удивительный Маршак». Сектор новой художественной литературы

12:00 Семейный литературно-игровой квест «По следам любимых героев». Читальный зал «Сказка» отдела обслуживания дошкольников

13:00 Семейный литературно-игровой праздник «Волшебник поэтической страны». Отдел обслуживания учащихся 1-4 классов.

Проверьте себя, как хорошо вы знаете творчество классика детской литературы: ответьте на вопросы викторины Сказочный мир Самуила Маршака