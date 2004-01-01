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Между любовью и любовью

Поэтический вечер, посвящённый 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой

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События: Творческие вечера.

Рассказывает и читает народная артистка РСФСР Светлана Николаевна Крючкова. Актриса вместе со зрителем попытается ещё раз ощутить «гениальную цветаевскую двоякость: «великую низость любви» и её безмерную высоту...».

Филармония
8 сентября
19:00
Цены

Билеты продаются в кассе Художественного музея по адресу: ул. Софьи Перовской, д. 3, II этаж.

Телефон для справок: 99-43-58

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