Между любовью и любовью
Поэтический вечер, посвящённый 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой
Поэтический вечер, посвящённый 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой
Рассказывает и читает народная артистка РСФСР Светлана Николаевна Крючкова. Актриса вместе со зрителем попытается ещё раз ощутить «гениальную цветаевскую двоякость: «великую низость любви» и её безмерную высоту...».
Билеты продаются в кассе Художественного музея по адресу: ул. Софьи Перовской, д. 3, II этаж.
Телефон для справок: 99-43-58