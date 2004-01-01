Между любовью и любовью

Рассказывает и читает народная артистка РСФСР Светлана Николаевна Крючкова. Актриса вместе со зрителем попытается ещё раз ощутить «гениальную цветаевскую двоякость: «великую низость любви» и её безмерную высоту...».