Ограничения: 6+

Методие Бужор – признанный мастер вокального искусства. В прошлом успешный оперный солист в ведущих европейских театрах, сегодня певец, добившийся большого успеха на эстрадном попроще в России. Харизма и манера исполнения в одночасье покорили миллионы сердец, а бархатный голос для многих слушателей стал синонимом идеала мужского вокала. Методие Бужор подготовил специальную программу «Дороги любви», которая включит лучшее из репертуара исполнителя: неаполитанские песни, классику отечественной и зарубежной эстрады 70-х годов, а также собственные композиции о самом важном – о любви. Кроме того, в традиции выступлений Методие Бужора радовать зрителей сюрпризами, так что без музыкальных премьер точно не обойдется. На этот раз на сцену Методие Бужор выйдет в сопровождении ансамбля Dorel Burlacu Band – талантливых аккомпаниаторов, бессменных авторов музыкальных аранжировок певца. Неожиданные номера, инструментальные соло и новаторское световое оформление придадут давно полюбившимся песням новый эмоциональный заряд и поистине праздничный колорит.