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Metallica Mondays

Серия трансляций от группы с доставкой на дом

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События: Видеотрансляции, Концерты.

Настоящим музыкантам никогда не сидится на месте. Во время вынужденного карантина участники Metallica не только сочиняют новый материал, но и готовят сюрпризы для своих поклонников по всему миру, лишённых возможности лицезреть кумиров. В рамках серии трансляций #MetallicaMondays фанаты увидят множество шоу концертов любимой команды с доставкой к дивану. Просмотры каждую неделю доступны по на официальном канале YouTube и в Facebook.

Расписание:

20.04.2020 – 03:00
27.04.2020 – 03:00

Город Мурманск
20 апреля
03:00
27 апреля
03:00

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