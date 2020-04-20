Metallica Mondays

Настоящим музыкантам никогда не сидится на месте. Во время вынужденного карантина участники Metallica не только сочиняют новый материал, но и готовят сюрпризы для своих поклонников по всему миру, лишённых возможности лицезреть кумиров. В рамках серии трансляций #MetallicaMondays фанаты увидят множество шоу концертов любимой команды с доставкой к дивану. Просмотры каждую неделю доступны по на официальном канале YouTube и в Facebook.

Расписание:

20.04.2020 – 03:00

27.04.2020 – 03:00