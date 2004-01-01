Метафора жизни

Выставка знакомит с творчеством Анастасии Платоновой – молодого художника из города Мурманска. В настоящее время она учится в МАГУ на психолога.

Анастасия Платонова занимается современным искусством – рисует в смешанной технике метафорического рисования с элементами нейрографики. Ее картины выполнены на бумаге с использованием гелевых ручек, линеров и маркеров для скетчинга.

Для нее рисование - идеальный способ психологической разгрузки, самоанализа и развития креативного мышления. Ей нравится этот непредсказуемый стиль тем, что с самого начала никогда не знаешь, что получится в конце. Образы рождаются на листе здесь и сейчас. Рисунки можно рассматривать и дорисовывать с разных сторон. Тут нет жёстких правил и инструкций. Главный учитель и помощник – интуиция.

Каждая из ее картин несёт глубокий психологический смысл, в нейрорисунках «зашифрованы» сюжеты из ее жизни, истории любимых людей, их духовные портреты, места, которые она посетила, чувства, которые она испытала.

Творчество Анастасии Платоновой современно и вызывает интерес общественности. Она проводит групповые мастер-классы и индивидуальные занятия по метафорической нейрографики для желающих приобщиться к искусству и почувствовать себя настоящим художником.